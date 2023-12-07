Главная » Новости



9:30, 7 декабря 2023 года Сироте из Орловской области вручили ключи от квартиры Жилье получила жительница Покровского района.



Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине продолжают обеспечивать жильем детей, оставшихся без обеспечения родителей. Жить в благоустроенной квартире в селе Дросково теперь будет Марина Романова. Всего в 2023 году жилье в Покровском районе получили 18 детей-сирот.



По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, за последние годы более 1,4 тысячи орловских детей-сирот стали обладателями собственных квартир. В текущем году на эти цели было выделено почти 524 миллиона рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".







Сергей Мерцалов



