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9:30, 7 декабря 2023 года

Сироте из Орловской области вручили ключи от квартиры

Жилье получила жительница Покровского района.

Фото: архив "Вести-Орел"

На Орловщине продолжают обеспечивать жильем детей, оставшихся без обеспечения родителей. Жить в благоустроенной квартире в селе Дросково теперь будет Марина Романова. Всего в 2023 году жилье в Покровском районе получили 18 детей-сирот.

По словам губернатора Орловской области Андрея Клычкова, за последние годы более 1,4 тысячи орловских детей-сирот стали обладателями собственных квартир. В текущем году на эти цели было выделено почти 524 миллиона рублей. Это на 14% больше, чем годом ранее, сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". 



Сергей Мерцалов
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