В 2024 году в Орловской области появится сеть кабинетов "школа для пациентов с сахарным диабетом"
Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков, выступая 8 декабря с инвестиционным посланием.
Фото: архив "Вести-Орел"
Глава региона подчеркнул, что важным приоритетом является здоровье граждан и повышение качества медицинских услуг. Региональному Департаменту здравоохранения он поручил создать на Орловщине сеть кабинетов "школа для пациентов с сахарным диабетом", которые оснастят современными средствами диагностики.
Напомним, что в этом году благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области" капитальный ремонт организован в девяти поликлиниках и 11 фельдшерско-акушерских пунктах. В Орловской области также возводят шесть новых ФАПов.