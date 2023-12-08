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17:30, 8 декабря 2023 года В 2024 году в Орловской области появится сеть кабинетов "школа для пациентов с сахарным диабетом" Такое поручение дал губернатор Андрей Клычков, выступая 8 декабря с инвестиционным посланием.



Фото: архив "Вести-Орел"

Глава региона подчеркнул, что важным приоритетом является здоровье граждан и повышение качества медицинских услуг. Региональному Департаменту здравоохранения он поручил создать на Орловщине сеть кабинетов "школа для пациентов с сахарным диабетом", которые оснастят современными средствами диагностики.



Напомним, что в этом году благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области" капитальный ремонт организован в девяти поликлиниках и 11 фельдшерско-акушерских пунктах. В Орловской области также возводят шесть новых ФАПов.



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Сергей Мерцалов



