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12:25, 8 декабря 2023 года

На Орловщине продолжат ремонтировать медучреждения и оснащать их современным оборудованием

В 2024 году в регионе построят корпус орловской Поликлиники №1 и приведут в порядок четыре ФАПа.

Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщил во время инвестиционного послания губернатор Андрей Клычков, здоровье граждан и повышение качества медицинских услуг остается в приоритете для областной власти. В настоящее время организованы работы по капремонту девяти поликлиник и 11 фельдшерско-акушерских пунктов. В Орловской области также возводят шесть новых ФАПов.

По словам главы региона, завершилось строительство детской поликлиники в Ливнах. Кроме того, для учреждений здравоохранения приобрели 45 единиц медоборудования и 14 автомобилей. В регион также поставили 25 карет Скорой помощи.

- На следующий год предусмотрено строительство корпуса Поликлиники №1, капитальный ремонт четырех ФАПов и начало капитального ремонта здания детского больничного корпуса Мценской ЦРБ, - рассказал в ходе инвестпослания Андрей Клычков.

Еще 11 автомобилей для медицинских организаций Орловщина получит в будущем году. Также будет закуплено 52 единицы медоборудования. Новым оборудованием оснастят и два модульных фельдшерско-акушерских пункта, отметил глава региона.


Сергей Мерцалов
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