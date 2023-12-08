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18:30, 8 декабря 2023 года В Орле почтили память героев Отечества В областной столице к памятным местам возложили цветы.



Фото: архив "Вести-Орел"

9 декабря в России отметят День героев Отечества. Праздник уходит корнями в Российскую империю. Тогда он был известен как День георгиевских кавалеров.



Традицию чествовать людей, проявивших доблесть и отвагу в бою, возродили в 2007-м году. В этот день с гордостью говорят о ныне живущих героях и чтят память ушедших. В преддверии праздника у стелы "Орел – город воинской славы" и памятника генералу Горбатову возложили цветы.



А уже завтра жителям и гостям города расскажут о выдающихся людях, в честь которых названы улицы областной столицы. С 12:00 до 13:00 волонтеры будут стоять в скверах Аграновича, Гуртьева и Танкистов, на площади Генерала Горбатова, напротив Орловского техникума путей сообщения, улицах Андрианова, Разведчика Воробьева, Емлютина, Картукова, Зои Космодемьянской, Кузнецова, Михалицына, Панчука, Генерала Родина, Чечневой и 1-я Посадская. Они будут раздавать листовки с информацией о героях.







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Всеволод Трифонов



