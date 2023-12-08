пятница 8.12.2023 22:53:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

18:30, 8 декабря 2023 года

В Орле почтили память героев Отечества

В областной столице к памятным местам возложили цветы.

Фото: архив "Вести-Орел"

9 декабря в России отметят День героев Отечества. Праздник уходит корнями в Российскую империю. Тогда он был известен как День георгиевских кавалеров.

Традицию чествовать людей, проявивших доблесть и отвагу в бою, возродили в 2007-м году. В этот день с гордостью говорят о ныне живущих героях и чтят память ушедших. В преддверии праздника у стелы "Орел – город воинской славы" и памятника генералу Горбатову возложили цветы.

А уже завтра жителям и гостям города расскажут о выдающихся людях, в честь которых названы улицы областной столицы. С 12:00 до 13:00 волонтеры будут стоять в скверах Аграновича, Гуртьева и Танкистов, на площади Генерала Горбатова, напротив Орловского техникума путей сообщения, улицах Андрианова, Разведчика Воробьева, Емлютина, Картукова, Зои Космодемьянской, Кузнецова, Михалицына, Панчука, Генерала Родина, Чечневой и 1-я Посадская. Они будут раздавать листовки с информацией о героях.



Читайте также:В Орле прохожим раздадут листовки с историями героев



Всеволод Трифонов
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.