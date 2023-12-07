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7:30, 7 декабря 2023 года

В Орле прохожим раздадут листовки с историями героев

Жителям и гостям города расскажут о выдающихся людях, в честь которых названы улицы областной столицы.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле в День Героев Отечества пройдет акция, в ходе которой жителям и гостям города расскажут о выдающихся людях, в честь которых названы улицы областной столицы. 9 декабря волонтеры будут просвещать орловцев в учебных учреждениях, на улицах, площадях и скверах, аллеях, названных в честь Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, а также людей, внесших особый вклад в развитие страны и нашего региона.

С 12:00 до 13:00 волонтеры будут стоять в скверах Аграновича, Гуртьева и Танкистов, на площади Генерала Горбатова, напротив Орловского техникума путей сообщения, улицах Андрианова, Разведчика Воробьева, Емлютина, Картукова, Зои Космодемьянской, Кузнецова, Михалицына, Панчука, Генерала Родина, Чечневой и 1-я Посадская.

Информацию оформят в листовки в виде солдатского письма-треугольника, сообщает региональный информационный портал.


Артем Ежаков
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