Главная » Новости



7:30, 7 декабря 2023 года В Орле прохожим раздадут листовки с историями героев Жителям и гостям города расскажут о выдающихся людях, в честь которых названы улицы областной столицы.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле в День Героев Отечества пройдет акция, в ходе которой жителям и гостям города расскажут о выдающихся людях, в честь которых названы улицы областной столицы. 9 декабря волонтеры будут просвещать орловцев в учебных учреждениях, на улицах, площадях и скверах, аллеях, названных в честь Героев Советского Союза и России, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия, а также людей, внесших особый вклад в развитие страны и нашего региона.



С 12:00 до 13:00 волонтеры будут стоять в скверах Аграновича, Гуртьева и Танкистов, на площади Генерала Горбатова, напротив Орловского техникума путей сообщения, улицах Андрианова, Разведчика Воробьева, Емлютина, Картукова, Зои Космодемьянской, Кузнецова, Михалицына, Панчука, Генерала Родина, Чечневой и 1-я Посадская.



Информацию оформят в листовки в виде солдатского письма-треугольника, сообщает региональный информационный портал.





Артем Ежаков



