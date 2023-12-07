четверг 7.12.2023 16:56:17 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

12:54, 7 декабря 2023 года

На экс-полицейского из Орла возбудили второе уголовное дело

Следователи выявили новый эпизод преступной деятельности.

Фото: архив

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела против бывшего начальника ОЭБиПК ОМВД России "Орловский". Как сообщал сайт "Вести-Орел" в августе 2023 года, следственные органы заподозрили мужчину в получении взятки в размере 350 тысяч рублей от директора одного из садовых некоммерческих товариществ. В рамках расследования вместе с сотрудниками УФСБ России по Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Предварительно установлено, что бывший полицейский в период с апреля по сентябрь 2022 года знал о том, что группой лиц по предварительному сговору было совершено хищение чужого имущества, а именно прав собственности на 16 объектов недвижимости, а также права долгосрочной аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, принадлежащих АО "Щелково Агрохим", и в связи с этим УМВД России по Орловской области расследуется уголовное дело, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

По данным следственного комитета, мужчина использовал служебное положение и склонял представителя общества к заключению договора аренды с членом преступной группы. Также он требовал отозвать из Арбитражного суда Орловской области заявление о признании сделки по приобретению недвижимости ничтожной.

Своими незаконными действиями полицейский пытался создать условия для не привлечения одного из членов преступной группы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время в отношении фигуранта и иных лиц проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

По результатам проведенной служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.