Главная » Новости



12:54, 7 декабря 2023 года На экс-полицейского из Орла возбудили второе уголовное дело Следователи выявили новый эпизод преступной деятельности.



Фото: архив

Следственные органы продолжают расследование уголовного дела против бывшего начальника ОЭБиПК ОМВД России "Орловский". Как сообщал сайт "Вести-Орел" в августе 2023 года, следственные органы заподозрили мужчину в получении взятки в размере 350 тысяч рублей от директора одного из садовых некоммерческих товариществ. В рамках расследования вместе с сотрудниками УФСБ России по Орловской области возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий.



– Предварительно установлено, что бывший полицейский в период с апреля по сентябрь 2022 года знал о том, что группой лиц по предварительному сговору было совершено хищение чужого имущества, а именно прав собственности на 16 объектов недвижимости, а также права долгосрочной аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения, принадлежащих АО "Щелково Агрохим", и в связи с этим УМВД России по Орловской области расследуется уголовное дело, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



По данным следственного комитета, мужчина использовал служебное положение и склонял представителя общества к заключению договора аренды с членом преступной группы. Также он требовал отозвать из Арбитражного суда Орловской области заявление о признании сделки по приобретению недвижимости ничтожной.



– Своими незаконными действиями полицейский пытался создать условия для не привлечения одного из членов преступной группы к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время в отношении фигуранта и иных лиц проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



– По результатам проведенной служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Силаев



