На полицейского из Орла возбудили уголовное дело после получения взятки
Материалы были представлены УФСБ России по Орловской области.
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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника ОЭБиПК ОМВД России "Орловский". Следствие считает, что директор одного из садовых некоммерческих товариществ за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела дал взятку полицейскому.
– При получении фигурантом второй части взятки в сумме 350 тысяч рублей он был задержан в ходе совместных мероприятий следователей СК и сотрудников УФСБ России по Орловской области, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, оперативниками собственной безопасности УМВД проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.