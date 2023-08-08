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16:52, 8 августа 2023 года На полицейского из Орла возбудили уголовное дело после получения взятки Материалы были представлены УФСБ России по Орловской области.



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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника ОЭБиПК ОМВД России "Орловский". Следствие считает, что директор одного из садовых некоммерческих товариществ за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела дал взятку полицейскому.



– При получении фигурантом второй части взятки в сумме 350 тысяч рублей он был задержан в ходе совместных мероприятий следователей СК и сотрудников УФСБ России по Орловской области, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, оперативниками собственной безопасности УМВД проводится проверка по факту возможной причастности сотрудника к противоправному деянию. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.





Сергей Силаев



