В Орловской области 215 школьных классов отправили на дистант
Два учебных заведения закрыты полностью.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В нескольких десятков школ региона дети переведены на дистанционное обучение. Тему затронул губернатор Орловской Андрей Клычков во время прямого эфира 6 декабря.
– По карантину из-за ОРВИ обучение в дистанционном формате установлено в 215 классах по 57 общеобразовательным организациям и 26 учебных группах двух профессиональных образовательных организациях, - уточнил глава региона
Полностью закрыты одна школы города Орла и одна – из Ливенского района. В них обучается 302 человека. Также Андрей Клычков назвалситуацию с заболеваемостью непростой. За сутки в регионе 100 человек заболели COVID-19.