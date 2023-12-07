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12:15, 7 декабря 2023 года В Орловской области 215 школьных классов отправили на дистант Два учебных заведения закрыты полностью.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В нескольких десятков школ региона дети переведены на дистанционное обучение. Тему затронул губернатор Орловской Андрей Клычков во время прямого эфира 6 декабря.



– По карантину из-за ОРВИ обучение в дистанционном формате установлено в 215 классах по 57 общеобразовательным организациям и 26 учебных группах двух профессиональных образовательных организациях, - уточнил глава региона



Полностью закрыты одна школы города Орла и одна – из Ливенского района. В них обучается 302 человека. Также Андрей Клычков назвал ситуацию с заболеваемостью непростой. За сутки в регионе 100 человек заболели COVID-19.



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Клычков: за сутки в Орловской области 100 человек заболели COVID-19











Сергей Силаев



