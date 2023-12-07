Клычков: за сутки в Орловской области 100 человек заболели COVID-19
Такие цифры озвучил глава региона во время прямого эфира.
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 6 декабря затронултему эпидемиологической обстановки на территории региона.
– Сейчас у нас непростая ситуация по ОРВИ и гриппу. В том числе ковид никуда не ушел. По статистике, которую мы сегодня подвели, за прошлые сутки у нас 100 человек заболели коронавирусом, - сказал глава региона.
Губернатор назвал ситуацию с заболеваемостью непростой. В школах Орловской области 215 классов переведенына дистанционное обучение.