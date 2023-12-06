среда 6.12.2023 13:41:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

9:23, 6 декабря 2023 года

В Орле пройдут публичные слушания по бюджету на будущие годы

Они состоятся 7 декабря.

Фото: архив "Вестей"

В Орле состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Состоятся слушания 7 декабря.

Принять участия в публичных слушаниях можно в мэрии, по адресу ул. Пролетарская гора,1 (большой зал). Начало в 16.00.

Пресс-служба Орловского горсовета сообщает, что орловцы также могут направить свои вопросы можно направить до 18.00 6 декабря по почте gorsowet@orel.ru.


ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Над проектом бюджета Орла поработает согласительная комиссия




Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.