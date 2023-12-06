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9:23, 6 декабря 2023 года В Орле пройдут публичные слушания по бюджету на будущие годы Они состоятся 7 декабря.



Фото: архив "Вестей"

В Орле состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Состоятся слушания 7 декабря.



Принять участия в публичных слушаниях можно в мэрии, по адресу ул. Пролетарская гора,1 (большой зал). Начало в 16.00.



Пресс-служба Орловского горсовета сообщает, что орловцы также могут направить свои вопросы можно направить до 18.00 6 декабря по почте gorsowet@orel.ru.





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Ольга СУПОНЕВА



