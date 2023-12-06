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7:30, 6 декабря 2023 года Над проектом бюджета Орла поработает согласительная комиссия В ее состав 13 человек.



Фото: архив "Вести-Орел"

Создана согласительная комиссия для работы над проектом бюджета Орла на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Ее возглавил председатель городского Совета Василий Новиков. В состав комиссии вошли депутаты горсовета, руководство администрации Орла и контрольно-счетной палаты - всего 13 человек.



На минувшей сессии горсовета депутаты поддержали бюджет на 2024 год и на плановый двухлетний период в первом чтении. 7 декабря главному финансовому документу предстоит пройти публичные слушания. Задача комиссии - доработать проект бюджета с учетом всех предложений и замечаний, в том числе высказанных в ходе публичных слушаний.



- Работа предстоит напряженная. Безусловно, все принятые нами ранее социальные обязательства непременно найдут свое отражение в главном финансовом документе. Эти вопросы мы ставим во главу угла, - подчеркнул Василий Новиков.





Сергей Мерцалов



