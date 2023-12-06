Над проектом бюджета Орла поработает согласительная комиссия
В ее состав 13 человек.
Фото: архив "Вести-Орел"
Создана согласительная комиссия для работы над проектом бюджета Орла на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Ее возглавил председатель городского Совета Василий Новиков. В состав комиссии вошли депутаты горсовета, руководство администрации Орла и контрольно-счетной палаты - всего 13 человек.
На минувшей сессии горсовета депутаты поддержали бюджет на 2024 год и на плановый двухлетний период в первом чтении. 7 декабря главному финансовому документу предстоит пройти публичные слушания. Задача комиссии - доработать проект бюджета с учетом всех предложений и замечаний, в том числе высказанных в ходе публичных слушаний.
- Работа предстоит напряженная. Безусловно, все принятые нами ранее социальные обязательства непременно найдут свое отражение в главном финансовом документе. Эти вопросы мы ставим во главу угла, - подчеркнулВасилий Новиков.