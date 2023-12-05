В Ливнах Орловской области открыли ледовый каток

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9:30, 5 декабря 2023 года
В Ливнах Орловской области открыли ледовый катокПервыми на свежий лед выйдут хоккеисты.
Фото: архив "Вести-Орел"
Уже в ближайшие выходные корт завода "ГМС Ливгидромаш" ждет ливенцев на сеансы массового катания. 9 и 10 декабря ледовый каток будет открыт для всех желающих с 12:00 до 22:00.
Однако первыми свежий лед опробуют хоккеисты заводской команды "Ливгидромаш". Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", вечером 5 декабря у них запланирована тренировка под открытым небом.
Напомним, что к заливке катков в Ливнах приступили с первым снегом 21 ноября. Еще один корт заливают у физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ). Работы в самом разгаре.
Сергей Мерцалов
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