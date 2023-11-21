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19:00, 21 ноября 2023 года В Орловской области заливают первый каток К работе приступили сотрудники АО "ГМС Ливгидромаш".



Фото: архив "Вести-Орел"

Первый в этом году ледовый каток появится в Ливнах. Как пишет "ПРИНТ-ТВ", кропотливый процесс стартовал на корте "ГМС Ливгидромаш". Сначала заводчане укатали снег, а после приступили к заливке.



Толщина льда должна быть 15 сантиметров. Чтобы достичь такого уровня, корт будут поливать водой несколько дней.



Напомним, что в Орловской области выпал ноябрьский снег. Самые сильные осадки обрушились на восточную часть нашего региона.









Сергей Мерцалов



