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16:45, 20 ноября 2023 года

Снегопад накрыл Орловскую область

Непогода уже спровоцировала столкновение двух авто.

Фото: Николай Силаев

В районах Орловской области и областном центре выпал ноябрьский снег. Как ранее прогнозировали синоптики, самые сильные осадки обрушились на восточную часть региона.

Орловцы уже начали делиться фото. Снег не обошел стороной областной центр, Кромской, Ливенский районы и другие муниципалитеты Орловщины. Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", в Ливнах на пересечении улиц 2-й Заводской и Вишневой столкнулись "Газель" и легковое авто.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции призывали орловских автолюбителей "переобуться", потому что температура воздуха будет опускаться до минусовых значений, а на дорогах образуется гололедица.






Фото: Сергей Силаев



Сергей Силаев
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