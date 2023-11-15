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19:00, 15 ноября 2023 года Орловских автолюбителей призвали "переобуться" В ближайшее время прогнозируется гололедица.



Фото: архив "Вести-Орел"

В УМВД России по Орловской области призвали водителей сменить летние шины на зимние. В ближайшее время в регионе ждут минусовую температуру, снег и гололедицу. Все это влияет на сцепление машины с дорогой и увеличивает риск ДТП.



Как напомнили в ведомстве, за езду в зимнее время на летней резине предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.





Артем Ежаков



