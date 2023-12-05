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17:00, 4 декабря 2023 года Прощание с погибшими орловскими волонтерами пройдет 5 декабря Их жизни унесла страшная авария под Тулой.



Фото: соцсети Кирилла Ишкова

1 декабря в Чернском районе Тульской области произошло ДТП, в котором погибли трое орловских волонтеров – Тимофей Боварь, Дмитрий Дорогавцев и Даниил Крылов. Они ехали по личным делам и возвращались в Орел.



Волонтеры помогали ветеранам в быту, навещали и благоустраивали памятные места, захоронения ветеранов, собирали и помогали в отправке гуманитарной помощи на фронт.



Как сообщили в орловском отделении "Волонтеров Победы", прощание с погибшими волонтерами пройдет 5 декабря.



Прощание с Тимофеем Боварем начнется в 10:00 на местном кладбище Новосиля. Отпевание Дмитрия Дорогавцева начнется в 11:00 в церкви Георгия Победоносца в Ливнах. Похоронят Дмитрия на Новом заливенском кладбище. Прощание с Даниилом Крыловым начнется в 13:00 на Наугорском шоссе 27а (зал 1). Похороны пройдут на Наугорском кладбище.



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Артем Ежаков



