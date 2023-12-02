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Главная » Новости

21:08, 2 декабря 2023 года

В ДТП под Тулой погибли трое орловских волонтеров

Автокатастрофа случилась 1 декабря.

Фото: соцсети Кирилла Ишкова

Руководитель орловского отделения движения "Волонтеры Победы" Кирилл Ишков в социальных сетях сообщил о гибели трех орловских волонтеров. В страшной автокатастрофе под Тулой погибли Тимофей Боварь, Дмитрий Дорогавцев и Даниил Крылов.

Страшный и неожиданный удар для всех нас. Жизнерадостные, неравнодушные патриоты Родины. Ребята помогали ветеранам в быту, навещали, благоустраивали памятные места, захоронения ветеранов, собирали и помогали в отправке гуманитарной помощи на фронт, - написал Кирилл Ишков.

ДТП случилось 1 декабря в Чернском районе Тульской области на 273-м километре трассы "Крым". Как рассказал корреспонденту сайта "Вести-Орел" руководитель реготделения "Волонтеры Победы" Кирилл Ишков, ребята ехали по личным делам и возвращались в Орел. По предварительным данным, "Лада Гранта" попала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком.






Фото: МЧС России



Сергей Силаев
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