Орловские студенты поговорили со священником о культуре и вере
На встрече в институте культуры собралось более 70 человек.
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
В Орловском государственном институте культуры прошла открытая лекция руководителя молодежного отдела Орловской епархии Дионисия Костомарова на тему "Культура в пластичности форм и главенстве смыслов". Встреча со студентами прошла в рамках Рождественских чтений.
Как сообщилив информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, на лекцию собрались более 70 человек. Священник рассказал ребятам о том, как пересекается вера и культура.
– Также отец Дионисий побеседовал со студентами о внутреннем и внешнем, о форме и смысле. По окончании встречи молодые люди смогли лично обсудить со священником волнующие их темы, - сообщили в Орловской митрополии.