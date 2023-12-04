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7:30, 4 декабря 2023 года Орловские студенты поговорили со священником о культуре и вере На встрече в институте культуры собралось более 70 человек.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орловском государственном институте культуры прошла открытая лекция руководителя молодежного отдела Орловской епархии Дионисия Костомарова на тему "Культура в пластичности форм и главенстве смыслов". Встреча со студентами прошла в рамках Рождественских чтений.



Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, на лекцию собрались более 70 человек. Священник рассказал ребятам о том, как пересекается вера и культура.



– Также отец Дионисий побеседовал со студентами о внутреннем и внешнем, о форме и смысле. По окончании встречи молодые люди смогли лично обсудить со священником волнующие их темы, - сообщили в Орловской митрополии.





Сергей Силаев



