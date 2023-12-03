В Орле открылись 32-е международные Рождественские чтения
Пленарное заседание состоялось 2 декабря.
Фото: "Телеграммы из Орла"
В Орле начались 32-е международные Рождественские чтения. Пленарное заседание регионального этапа "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего" прошло на площадке Орловского государственного университета.
По информациитг-канала "Телеграммы из Орла", чтения продолжатся до 13 декабря. Организована работа секций, первой открылась секция воскресных школ, затем начнут работу педагогическая, научно-образовательная, монашеская и социального обслуживания. 10 декабря запланирован благотворительный фестиваль для воспитанников воскресных школ.