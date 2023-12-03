На Александровском мосту Орла зажглись люстры

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13:00, 3 декабря 2023 года
На Александровском мосту Орла зажглись люстрыТакое украшение – новинка для города.
Видео: администрация города Орла
В Орле 2 декабря на Александровском мосту зажглись световые люстры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
Через несколько дней специалисты подсветят арки, установленные вдоль улицы Ленина, а также теремки на центральной площади.
Напомним, что новогодняя ярмарка на главной площади Орла начнет работу 22 декабря. График работы уже известен.
Сергей Силаев
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