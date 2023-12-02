Главная » Новости



12:00, 2 декабря 2023 года В Орле стартовала декада приемов граждан Бесплатную юридическую помощь окажут в региональной общественной приемной "Единой России".



Фото: архив "Вести-Орел"

1 декабря на вопросы орловцев ответили депутат Госдумы Ольга Пилипенко и зампред горсовета Владимир Негин. Жители пожаловались им на состояние дороги в Карьерном переулке в Орле, обратили внимание на проблему бездомных животных, попросили о дополнительной поддержке детей участников СВО. Льготники снова не смогли получить положенные лекарства.



- Для решения некоторых вопросов сделаны запросы в органы исполнительной власти региона. Тема СВО требует дополнительных доработок на федеральном уровне, - отметили в региональной общественной приемной "Единой России".



Традиционная декада приемов граждан в этом году приурочена к 22-летию партии и проходит с 1 по 8 декабря. С обращениями орловцев работают депутаты всех уровней, юристы, представители органов власти и профильных ведомств.



Читайте также: Орловцам окажут бесплатную юридическую помощь





Сергей Мерцалов



