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9:00, 20 ноября 2023 года Орловцам окажут бесплатную юридическую помощь Встреча состоится в региональной общественной приемной "Единой России".



Фото: архив "Вести-Орел"

Во Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи, который пройдет 24 ноября, на вопросы жителей Орловской области ответят юристы и депутаты. Бесплатную юридическую консультацию можно будет получить в региональной общественной приемной "Единой России" и в местных общественных приемных партии. Обратиться смогут все желающие: пенсионеры и работники бюджетной сферы, безработные и инвалиды, военнослужащие и студенты, иждивенцы и несовершеннолетние.



К работе с обращениями граждан вместе со специалистами "Ассоциации юристов России" привлекут депутатов всех уровней. Запись на личный прием организована по телефонам: (4862) 55-48-22, (4862) 59-07-54. E-mail: op@orel.er.ru.





Сергей Мерцалов



