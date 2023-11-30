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20:53, 30 ноября 2023 года

ТФОМС Орловской области получит 130 миллионов рублей

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото из архива

Российские регионы дополнительно получат около 30,5 миллиарда рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Орловская область получит 130,5 миллиона рубле следует из распоряжения Михаила Мишустина. Средства направлены из страхового запаса федерального фонда обязательного медстрахования.

Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и, конечно, тех, кто заботится о здоровье людей, спасает жизни, – одна из главных наших задач, - отметил Михаил Мишустин.

Напомним, 27 ноября стало известно, что орловский ТФОМС возглавил Константин Бобраков.




Сергей Силаев
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