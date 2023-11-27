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16:15, 27 ноября 2023 года Константин Бобраков возглавил орловский ТФОМС Об этом сообщается на сайте территориального фонда.



Фото: Орловский государственный университет

Исполняющим обязанности фонда обязательного медицинского страхования Орловской области 27 ноября стал кандидат медицинских наук Константин Бобраков.



Бобраков с сентября 2013 по март 2015 года работал исполняющим обязанности руководителя департамента здравоохранения и социального развития Орловской области без освобождения от должности заместителя.



В начале 2015 года Константин Бобраков возглавил Орловскую областную психиатрическую больницу, а в последнее время был советником при ректорате по медицинской научно-образовательной деятельности ОГУ.





Сергей Силаев



