четверг 30.11.2023 21:01:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

17:44, 30 ноября 2023 года

Андрей Клычков прокомментировал открытие Красного моста в Орле

Событие, которое ждали 34 месяца, случилось 30 ноября.

Фото: Андрей Клычков

Красный мост Орла открыли в последний день осени – 30 ноября. Спустя почти три года по переправе проехали автобус, троллейбус и трамвай, затем и обычные автолюбители. Событие прокомментировал губернатор Андрей Клычков.

Уважаемые жители Орловской области! Сегодня случилось событие, которое ждало все население города Орла – открылось автомобильное движение по реконструированному Красному мосту. Теперь все жители смогут вернуться к привычным маршрутам, что значительно разгрузит транспортные потоки в остальных частях Орла. Город преображается на наших с вами глазах, с каждым годом становится все лучше, красивее и удобнее. Реализуются по-настоящему масштабные проекты, даже те, которые когда-то казались невыполнимыми. И это результат, видимый каждому, - написал глава региона в телеграм-канале.

Губернатор пригласил всех орловцев проехаться по Красному мосту и оценить результат работ. Клычков добавил, что даже самые смелые начинания возможны, если к ним приложить общие усилия.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

В Орле после ремонта открыли Красный мост

"Так непривычно": орловцы поехали по Красному мосту в Орле 


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.