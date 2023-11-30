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17:44, 30 ноября 2023 года Андрей Клычков прокомментировал открытие Красного моста в Орле Событие, которое ждали 34 месяца, случилось 30 ноября.



Фото: Андрей Клычков

Красный мост Орла открыли в последний день осени – 30 ноября. Спустя почти три года по переправе проехали автобус, троллейбус и трамвай, затем и обычные автолюбители. Событие прокомментировал губернатор Андрей Клычков.



– Уважаемые жители Орловской области! Сегодня случилось событие, которое ждало все население города Орла – открылось автомобильное движение по реконструированному Красному мосту. Теперь все жители смогут вернуться к привычным маршрутам, что значительно разгрузит транспортные потоки в остальных частях Орла. Город преображается на наших с вами глазах, с каждым годом становится все лучше, красивее и удобнее. Реализуются по-настоящему масштабные проекты, даже те, которые когда-то казались невыполнимыми. И это результат, видимый каждому, - написал глава региона в телеграм-канале.



Губернатор пригласил всех орловцев проехаться по Красному мосту и оценить результат работ. Клычков добавил, что даже самые смелые начинания возможны, если к ним приложить общие усилия.



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Сергей Силаев



