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9:45, 30 ноября 2023 года В Орловской области школу закрыли на карантин из-за болезней В учебном заведении превышены показатели заболеваемости ОРВИ.



Фото: архив "Вести-Орел"

Воспитанники Здоровецкой школы Ливенского района ушли на дистант из-за ОРВИ. В таком формате дети будут учиться до 6 декабря. Тем временем с дистанционки за парты вернулись учащиеся Козьминской и Куначенской школ района. Об этом сообщает "ПРИНТ-ТВ".



Напомним, что в Орловской области выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. За минувшую неделю подтвердилось 6353 случая, что почти на 16% больше, чем за позапрошлую семидневку. Более половины заболевших - это дети в возрасте до 14 лет.



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Сергей Мерцалов



