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10:00, 28 ноября 2023 года Пять школ в Орловской области закрыты на карантин В регионе выросла заболеваемость ОРВИ.



Фото: архив "Вести-Орел"

Пять школ в Орловской области ушли на карантин. Речь идет об учебных заведениях в Покровском и Ливенском районах. Еще в 29 школах Орла и области отменены занятия по классам.



Причина – высокие показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом, и COVID-19. За минувшую неделю подтвердилось 6353 случая, что почти на 16% больше, чем за позапрошлую семидневку. Более половины заболевших – это дети в возрасте до 14 лет.



Напомним, в регион прибыло более десяти тысяч доз детской вакцины от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.





Евгения Пьянова



