Пять школ в Орловской области закрыты на карантин

Пять школ в Орловской области ушли на карантин. Речь идет об учебных заведениях в Покровском и Ливенском районах. Еще в 29 школах Орла и области отменены занятия по классам.
Причина – высокие показатели заболеваемости ОРВИ, гриппом, и COVID-19. За минувшую неделю подтвердилось 6353 случая, что почти на 16% больше, чем за позапрошлую семидневку. Более половины заболевших – это дети в возрасте до 14 лет.
Напомним, в регион прибыло более десяти тысяч доз детской вакцины от гриппа. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.