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22:00, 29 ноября 2023 года ГТРК "Орел" рассказала об орловских зубрах всей России Редкие животные ждут орловцев и гостей региона в гости.







"Орловское полесье" открывает сезон зимних экскурсий. Это время, когда сюда приезжают туристы со всей России, чтобы прогуляться по национальному парку и покормить животных.



Орловщина - лидер в стране по численности поголовья. Популяция зубров уже достигла более 700 особей, а за последние двадцать лет их численность удалось увеличить почти в десять раз.



К слову, именно зубр - символ Орловской области на Международной выставке "Россия" на ВДНХ. В нашем павильоне эта экспозиция самая фотографируемая, рассказал россиянам Всеволод Трифонов в прямом эфире федеральных "Вестей" 29 ноября.





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Зубры ждут в гости орловцев







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