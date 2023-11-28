вторник 28.11.2023 21:51:42 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Главная » Новости

19:15, 28 ноября 2023 года

Зубры ждут в гости орловцев

Желающие могут увидеть редчайших животных воочию.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловском полесье открывается сезон экскурсий к зубрам. Туристический маршрут "В гости к зубрам" – уникальная возможность побывать в зимнем лесу и увидеть редких животных в дикой природе.

Как рассказали в социальных сетях национального парка, заказ экскурсий начнется уже 9 декабря и продолжится до марта. К зубрам орловцев повезут от стелы в поселке Жудерский на специальном транспорте.

География участников тура к зубрам не ограничивается только Орловской и соседними областями. "В гостях у зубров" можно увидеть животных в естественной среде обитания и понаблюдать за их кормлением и поведением с оборудованной вышки, а также узнать об особенностях вида и истории его восстановления, - говорится в сообщении национального парка Орловское полесье.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.