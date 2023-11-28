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19:15, 28 ноября 2023 года Зубры ждут в гости орловцев Желающие могут увидеть редчайших животных воочию.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловском полесье открывается сезон экскурсий к зубрам. Туристический маршрут "В гости к зубрам" – уникальная возможность побывать в зимнем лесу и увидеть редких животных в дикой природе.



Как рассказали в социальных сетях национального парка, заказ экскурсий начнется уже 9 декабря и продолжится до марта. К зубрам орловцев повезут от стелы в поселке Жудерский на специальном транспорте.



– География участников тура к зубрам не ограничивается только Орловской и соседними областями. "В гостях у зубров" можно увидеть животных в естественной среде обитания и понаблюдать за их кормлением и поведением с оборудованной вышки, а также узнать об особенностях вида и истории его восстановления, - говорится в сообщении национального парка Орловское полесье.





Сергей Силаев



