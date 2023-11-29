В Ливнах Орловской области подготавливают каток к зимнему сезону
Работы стартовали 21 ноября.
Фото: скриншот из видео тг-канала "Принт-ТВ Ливны"
Над заливкой хоккейного корта трудятся сотрудники АО "ГМС Ливгидромаш". Как сообщает"ПРИНТ-ТВ", заводской каток готовят к массовому отдыху на коньках и хоккейным поединкам.
Напомним, аналогичные работы начались у физкультурно-оздоровительного комплекса в Ливнах. Толщина льда должна быть не менее 15 сантиметров. Для этого корт расчищают от снега, а затем на протяжении нескольких дней поливают водой.