Главная » Новости



8:30, 29 ноября 2023 года В Ливнах Орловской области подготавливают каток к зимнему сезону Работы стартовали 21 ноября.



Фото: скриншот из видео тг-канала "Принт-ТВ Ливны"

Над заливкой хоккейного корта трудятся сотрудники АО "ГМС Ливгидромаш". Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", заводской каток готовят к массовому отдыху на коньках и хоккейным поединкам.



Напомним, аналогичные работы начались у физкультурно-оздоровительного комплекса в Ливнах. Толщина льда должна быть не менее 15 сантиметров. Для этого корт расчищают от снега, а затем на протяжении нескольких дней поливают водой.



Читайте также: В Орловской области заливают второй корт





Сергей Мерцалов



