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11:00, 23 ноября 2023 года В Орловской области заливают второй корт Работы выполняют сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса в Ливнах.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Толщина льда должна быть не менее 15 сантиметров. Чтобы достичь такого уровня, корт будут поливать водой несколько дней.



- Используя благоприятные погодные условия, сотрудники МАУ "ФОК" приступили к заливке льда на корте физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ), - сообщает "ПРИНТ-ТВ".



Напомним, что 21 ноября обустраивать зимний корт начали сотрудники АО "ГМС Ливгидромаш". Сначала заводчане укатали снег, а после приступили к заливке льда.



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Сергей Мерцалов



