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18:00, 27 ноября 2023 года Больше сотни фильмов представили на кинофестивале "Отцы и дети" в Орле Мероприятие получилось международным.







В Орле завершил работу девятый международный кинофестиваль "Отцы и дети", посвященный году педагога и наставника. Всего в конкурсной программе представили 113 фильмов из 40 регионов России, ленты из Сербии, Узбекистана и Армении.



Государственная телерадиокомпания "Орел" также приняла участие в конкурсе и не осталась без приза – фильм "Орловская битва. Путь к победе" стал лауреатом первой степени. Среди награжденных на фестивале как известные деятели культуры, такие как композитор Ирина Кирилловна Хрисаниди, так и молодые авторы.



Главной площадкой фестиваля стал музей любимой улицы. Здесь же состоялись последние показы. На протяжении всей недели фильмы конкурса демонстрировались в учебных заведениях, библиотеках и музеях города.





Игорь Свеженцев



