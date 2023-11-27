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17:00, 27 ноября 2023 года В Орловской области освятили храм во имя апостола Андрея Первозванного Духовно значимое событие произошло в поселке Сахзаводской Ливенского района.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Чин великого освящения совершил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Величественное здание строили 12 лет. Храм возвели при поддержке прихожан, благодетелей и неравнодушных верующих, сообщает "ПРИНТ-ТВ".



Напомним, что недавно в Ливенском районе заложили еще одну церковь. Она появится в селе Крутое. В начале ноября на строительную площадку доставили 1000 штук кирпича. Сбор средств продолжается.



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Сергей Мерцалов



