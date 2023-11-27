В Орловской области освятили храм во имя апостола Андрея Первозванного
Духовно значимое событие произошло в поселке Сахзаводской Ливенского района.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
Чин великого освящения совершил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Величественное здание строили 12 лет. Храм возвели при поддержке прихожан, благодетелей и неравнодушных верующих, сообщает"ПРИНТ-ТВ".
Напомним, что недавно в Ливенском районе заложили еще одну церковь. Она появится в селе Крутое. В начале ноября на строительную площадку доставили 1000 штук кирпича. Сбор средств продолжается.