В Ливенском районе возводят новый храм

На строительную площадку прибыла первая партия кирпича.
Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"
Церковь в честь славного пророка Илии в селе Крутое заложили в августе этого года. К работам приступили сразу же с благословления Епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария, а также молитвенной помощи почитаемого старца, духовника Оптиной Пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина). Средства собирали благотворители и прихожане.
Основание под будущий храм залили бетоном. А теперь на строительную площадку доставили 1000 штук кирпича. Как отмечает"ПРИНТ-ТВ", это лишь пятая часть от необходимого объема. Сбор средств на именной кирпич продолжается.
Отметим, что прежний храм в селе Крутое в честь иконы Казанской Божией Матери был построен примерно в 1861 году. Он находился рядом с местным кладбищем. Храм разрушили в первой половине ХХ века. Его кирпичи разобрали на строительство предприятий и домов для жителей села.