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11:31, 9 ноября 2023 года В Ливенском районе возводят новый храм На строительную площадку прибыла первая партия кирпича.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Церковь в честь славного пророка Илии в селе Крутое заложили в августе этого года. К работам приступили сразу же с благословления Епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария, а также молитвенной помощи почитаемого старца, духовника Оптиной Пустыни схиархимандрита Илия (Ноздрина). Средства собирали благотворители и прихожане.



Основание под будущий храм залили бетоном. А теперь на строительную площадку доставили 1000 штук кирпича. Как отмечает "ПРИНТ-ТВ", это лишь пятая часть от необходимого объема. Сбор средств на именной кирпич продолжается.



Отметим, что прежний храм в селе Крутое в честь иконы Казанской Божией Матери был построен примерно в 1861 году. Он находился рядом с местным кладбищем. Храм разрушили в первой половине ХХ века. Его кирпичи разобрали на строительство предприятий и домов для жителей села.













Сергей Мерцалов



