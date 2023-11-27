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13:40, 27 ноября 2023 года

Энергетики восстанавливают освещение в Орловской области

После разгула стихии без света остались жители нескольких районов.

Фото: Ольга Супонева

27 ноября энергетики в Орловской области устраняют последствия непогоды. Из-за сильной метели со шквалистым ветром населенные пункты в нескольких районах остались без света. По информации "Россети Центр" - "Орелэнерго" восстанавливают подачу электроэнергии 75 человек в составе 26 бригад.

Восстановительные работы продолжаются в Новосильском, Залегощенском, Мценском, Троснянском, Колпнянском и Покровском районах. В "Орелэнерго" отмечают, что электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

Сообщить об отключении света можно по телефону горячей линии Рoссети 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный, операторы работают круглосуточно.


Ольга СУПОНЕВА
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