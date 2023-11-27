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9:48, 27 ноября 2023 года Непогода в Орловской области спровоцировала веерное отключение электричества Без света остались населенные пункты в нескольких районах.



Фото: Ольга Супонева

Обрушившаяся 26 ноября на Орловскую область стихия успела насолить жителям. Сильный ветер спровоцировал веерное отключение электричества в четырех районах.



Без света остались населенные пункты в Кромском, Шаблыкинском, Залегощенском и Ливенском районах. Кроме того, ураганный ветер валил деревья.



- Зарегистрировано три случая падения деревьев в Кромском, Шаблыкинском и Залегощенском районах, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



По прогнозу Росгидрометцентра, капризная погода сохранится в регионе на ближайшую неделю. Орловцев ждут метеорологические качели.











Ольга СУПОНЕВА



