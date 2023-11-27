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9:14, 27 ноября 2023 года Жителей Орловской области ожидают погодные качели Мороз будет сменяться плюсом, прогнозируется снег, дождь и сильный ветер.



Фото: Ольга Супонева

В последнюю неделю ноября погода в Орле и области выдастся капризной. Синоптики прогнозируют метеорологические качели: ожидается то плюс, то минус, сменяющийся дождем снег, гололедица и сильный ветер.



Судя по прогнозу Росгидрометцентра, в Орле ближайшие ночи, с 27 ноября по 1 декабря, будут морозными, с температурой до -10. В светлое время суток температура будет варьироваться от +3 до -5 градусов. Небо затянуто тучами, ветер со скоростью 5-10 м/c. Атмосферное давление ниже нормы.





Ольга СУПОНЕВА



