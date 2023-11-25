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17:00, 25 ноября 2023 года В Орле появятся два новых сквера Названия общественным территориям присвоили орловские депутаты.



Фото: архив "Вести-Орел"

Решение было принято на сессии городского Совета 24 ноября. Новые скверы благоустроят за счет меценатов.



Как сообщает пресс-служба орловской мэрии, территория у дома №16 в Почтовом переулке с прилегающим зеленым уголком, где находится памятник нашему земляку Ивану Бунину, теперь будет называться "сквер Орловских литераторов". А на границе Орла и Орловского округа - в месте, известном как Царев брод - появится сквер имени князя Дмитрия Пожарского. Именно здесь в 1615 году русские дружины сражались с польскими интервентами.



Напомним, что в Орле у дома № 24 по улице А.С. Пушкина установят бюст советскому поэту и прозаику, участнику Великой Отечественной войны Евгению Аграновичу. За это решение проголосовали на заседании орловского горсовета.



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Сергей Мерцалов



