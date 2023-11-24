В Орле поддержали установку бюста Евгения Аграновича
Память поэта, барда, участника Великой Отечественной войны увековечат в парке Победы.
Фото: архив "Вестей"
Депутаты горсовета 24 ноября поддержали установку бюста Евгения Аграновича. Он разместится в парке Победы.
Установку бюста поддержали единогласно. Евгений Агранович - советский и российский поэт, прозаик, участник Великой Отечественной войны, автор песен, уроженец Орла. Бюст изготовлен благодаря Российскому военно–историческому обществу и Среднерусскому институту управления. Автор - орловский скульптор Дмитрий Басарев.