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12:47, 26 ноября 2023 года

В Орле для матерей и жен участников СВО организовали "День красоты"

Встреча состоялась в преддверии Дня матери.

Фото: департамент соцзащиты Орловской области

"День красоты" для матерей и жен участников спецоперации прошел в учебном центре службы занятости Орловской области. Гостями праздника стали восемь женщин. С ними работали преподаватели и партнеры учебного центра: парикмахеры, мастера маникюра, бровисты.

Как сообщили в областном департаменте соцзащиты, профессиональную краску для волос предоставила одна из крупных компаний-производителей. Для женщин подготовили приятные подарки. Завершилось мероприятие фотосессией и уютным чаепитием.

Напомним, что региональная служба занятости помогает участникам СВО и их семьям в поиске подходящей работы. Ветераны боевых действий, их жены, дети могут пройти обучение в рамках нацпроекта "Демография". Также учебный центр оказывает участникам спецоперации и их родным бесплатные бытовые услуги.

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Сергей Мерцалов
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