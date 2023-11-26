В Орле для матерей и жен участников СВО организовали "День красоты"
Встреча состоялась в преддверии Дня матери.
Фото: департамент соцзащиты Орловской области
"День красоты" для матерей и жен участников спецоперации прошел в учебном центре службы занятости Орловской области. Гостями праздника стали восемь женщин. С ними работали преподаватели и партнеры учебного центра: парикмахеры, мастера маникюра, бровисты.
Как сообщили в областном департаменте соцзащиты, профессиональную краску для волос предоставила одна из крупных компаний-производителей. Для женщин подготовили приятные подарки. Завершилось мероприятие фотосессией и уютным чаепитием.
Напомним, что региональная служба занятости помогает участникам СВО и их семьям в поиске подходящей работы. Ветераны боевых действий, их жены, дети могут пройти обучение в рамках нацпроекта "Демография". Также учебный центр оказывает участникам спецоперации и их родным бесплатные бытовые услуги.