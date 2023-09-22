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19:00, 22 сентября 2023 года

В орловскую службу занятости обратились почти 100 бойцов СВО и членов их семей

36 человек нашли работу.

Фото: пресс-служба правительства региона

Служба занятости Орловской области помогает участникам специальной военной операции и членам их семей в поиске подходящей работы. Ветераны боевых действий и члены их семей могут пройти обучение в рамках нацпроекта "Демография".

Помимо 36 трудоустроенных человек, еще 10 направлены на бесплатное обучение в рамках целевой программы содействия занятости, а 17 членов семей бойцов СВО, не стоявших на учете в службе занятости, завершили обучение, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".

Также учебный центр оказывает участникам спецоперации и членам их семей бесплатные парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды. С такой просьбой обратилось в центр уже 19 человек.


Сергей Силаев
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