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12:15, 23 ноября 2023 года

Воду, буржуйки и печи для готовки доставили из Орловской области в зону СВО

Груз передали бойцам в районе Кременной.

Фото: orel-region.ru

Из Орловской области очередная посылка доставлена в зону СВО. Бойцы получили от орловцев питьевую воду, печи-буржуйки и печи для приготовления еды. Груз передали военным в район  Кременной, в ЛНР.

- Даже в мороз вода по-прежнему очень нужна. Ребята пишут, ждут, спрашивают, когда приедем. Несмотря на все риски и угрозы принято решение продолжить доставлять новые партии воды. Пока есть возможность – будем возить. В ближайшее время планируем завезти на фронт 400 печей-буржуек и 20 тысяч свечей окопных, - прокомментировал Андрей Клычков, губернатор Орловской области.

Как уже сообщал сайт "Вести-Орел", в регионе идет сбор посылки для бойцов из расчета РСЗО.


Ольга СУПОНЕВА
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