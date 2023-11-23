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10:30, 23 ноября 2023 года

Орловским бойцам из расчета РСЗО нужна помощь

Новый сбор объявил глава региона Андрей Клычков.

Фото: архив "Вести-Орел"

На фронт требуются, прежде всего, технические спецсредства - лазерно-инфракрасный дальномер, устройство для измерения скорости ветра, компасы и бинокли, камеры видеонаблюдения, мини-электростанции, тепловизионные монокуляры, квадрокоптер. Для обустройства быта военным необходимы электропилы, топоры, дизельно-электрические и дровяные печи, газовые баллоны, маскировочные и рыболовные сети, стяжные ремни, лебедка, наборы ключей. Также нужна помощь в приобретении коробки переключения передач на УАЗ-390995 и многое другое.

Кроме того, важно собрать нательное белье, носки, термосы, продукты питания (чай, кофе, сахар, продукты быстрого приготовления, питьевую воду, тушенку, рыбные консервы, макароны, печенье, конфеты, сгущенку). Формировать груз будет региональный департамент информационных технологий при личном участии его руководителя Андрея Владимировича Артемова. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор Андрей Клычков. 


Сергей Мерцалов
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