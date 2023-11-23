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11:44, 23 ноября 2023 года Кошка Маруся из Орла приехала в зону СВО Она уже познакомилась с сослуживцами.



Фото: архив

Боец особого назначения Маруся приехала в зону проведения специальной военной операции. Четвероногая помощница уже провела первую разведку новой территории.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России, Маруся добиралась до места 12 часов. Бойцы луганского направления радушно встретили пушистого специалиста. На нее надели камуфляж и дали нашивку.



Мыши в зоне СВО - большая проблема. Они портят дорогостоящее оборудование, съедают продовольствие и могу разносить болезни.





Фото: пресс-служба МЧС России

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Сергей Силаев



