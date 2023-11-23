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9:00, 23 ноября 2023 года Юные орловцы проявили себя на Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи Ребята заняли 18-е место.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

Воспитанники Сахзаводской школы Ливенского района вошли в ТОП-20 на Всероссийском чемпионате "Первая помощь". На соревнованиях, которые собрали 445 детей в возрасте от 14 до 17 лет из 89 регионов страны, они оставили позади себя 71 команду. Финальный этап состоялся в Москве в "Лужниках" 19 ноября.



Как пишет "ПРИНТ-ТВ", Орловщину представляли: Лилия Винникова (капитан), Алина Павлова, Екатерина Красова, Мария Головина, Анна Табакова и Анастасия Гомжина. Ранее они стали победителями регионального этапа чемпионата, организованного "Движением Первых" совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский Красный Крест".



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Сергей Мерцалов



