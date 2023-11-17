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16:30, 17 ноября 2023 года Юные орловцы отправились на Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи Финальные состязания состоятся в Москве.



Фото: архив "Вести-Орел"

По итогам отборочных этапов в финальную стадию вышли команды из 89 регионов страны. Орловщину представят воспитанники "Сахзаводской СОШ". Именно они поборются за звание лучших по первой помощи "Движения Первых".



Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", ливенские девчонки отлично выступили на региональном чемпионате. Они знают, как нужно вести себя в экстремальных ситуациях, умеют накладывать жгут или повязку, делать сердечно-легочную реанимацию.



Чемпионат, организованный "Движением Первых" совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский Красный Крест", пройдет в столице 18 и 19 ноября.





Сергей Мерцалов



