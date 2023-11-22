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21:00, 22 ноября 2023 года Лебеди не спешат покидать Орловщину для зимовки В этом нет повода для беспокойства.





Фото: архив "Вести-Орел"

Орловцы волнуются за судьбу лебединых семей, не улетевших на зимовку. Их еще можно заметить на некоторых водоемах.



По мнению специалистов, это не повод для беспокойства. Например, в Орловском полесье на открытом водоеме они каждый год благополучно зимуют, как и в других местах.



Даже после покрытия родового водоема льдом лебеди ищут место, где вода есть. Их оперение выдерживает низкие температуры и птицы способны пробивать себе дорогу, если есть тонкая корка льда.



Если же лебедь болен или ранен, то о нем следует сообщить в управление эконадзора и природопользования. Таких птиц спасают и помещают в питомник или зоопарк.



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Татьяна Тимохина



