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14:02, 10 ноября 2023 года Орловцев просят не подкармливать лебедей Красивые птицы оттягивают свой отлет и рискуют замерзнуть.



Фото: архив "Вести-Орел"

В областном управлении эконадзора и природопользования пояснили, что лебеди покидают наш регион в ноябре-декабре. Однако отмечены случаи зимовки здоровых особей из-за того, что их подкармливают неравнодушные граждане. Это негативно сказывается на птицах.



- Они попросту оттягивают свой отлет и рискуют погибнуть при резких ухудшениях погодных условий (внезапная вьюга, снегопад или сильный мороз). Птицы сами понимают, когда им необходимо отлететь, - рассказали в региональном ведомстве.



В Орловской области встречаются три вида лебедей, но гнездится только один - лебедь-шипун. Лебедь-кликун и малый лебедь встречаются крайне редко в периоды весенней и реже осенней миграции. Именно лебедь-шипун очень часто попадает в поле зрения граждан в осенне-зимний период, как якобы страдающая от замерзания водоемов птица.





Сергей Мерцалов



