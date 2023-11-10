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Главная » Новости

14:02, 10 ноября 2023 года

Орловцев просят не подкармливать лебедей

Красивые птицы оттягивают свой отлет и рискуют замерзнуть.

Фото: архив "Вести-Орел"

В областном управлении эконадзора и природопользования пояснили, что лебеди покидают наш регион в ноябре-декабре. Однако отмечены случаи зимовки здоровых особей из-за того, что их подкармливают неравнодушные граждане. Это негативно сказывается на птицах. 

- Они попросту оттягивают свой отлет и рискуют погибнуть при резких ухудшениях погодных условий (внезапная вьюга, снегопад или сильный мороз). Птицы сами понимают, когда им необходимо отлететь, - рассказали в региональном ведомстве.

В Орловской области встречаются три вида лебедей, но гнездится только один - лебедь-шипун. Лебедь-кликун и малый лебедь встречаются крайне редко в периоды весенней и реже осенней миграции. Именно лебедь-шипун очень часто попадает в поле зрения граждан в осенне-зимний период, как якобы страдающая от замерзания водоемов птица.


Сергей Мерцалов
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