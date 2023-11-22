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14:00, 22 ноября 2023 года

Орловская епархия закупила 6,5 тонн парафина для изготовления блиндажных свечей

Средства собирали всем миром.

Фото: архив "Вести-Орел"

По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона блиндажные свечи для фронта делают в Иверском храме Орла. Планируется изготовить более 50 тысяч окопных свечей. Они освещают, обеспечивают тепло и помогают бойцам приготовить еду, нагреть воду в землянке или окопе. Их пламя может гореть до 8 часов.

Помочь в благом деле может каждый: либо финансово, либо поучаствовать в отливке свечей в Иверском храме города Орла. О том, куда перечислять денежные средства на закупку парафина, сообщили на сайте Орловской митрополии.

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Сергей Мерцалов
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