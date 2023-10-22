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17:00, 22 октября 2023 года

В Хотынце прошел мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей

Мастер-класс организовали специалисты отделения социальной реабилитации и активного долголетия.

Фото: Газета "Трибуна хлебороба"

В Орловской области, в поселке Хотынец для старшего поколения провели мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей для военнослужащих. Мастер-класс организовали и провели специалисты отделения социальной реабилитации и активного долголетия.

Участие в мастер-классе принимали не только пожилые люди, но и родственники участников СВО. Блиндажные, или как их еще называют, окопные свечи делают из жестяных банок из-под консервов, парафина и гофрокартона. Свечи освещают, обеспечивают тепло и помогают приготовить еду, нагреть воду на фронте, будь то поля, землянки, окопы. Их пламя может гореть до 8 часов.

Как сообщает местная газета "Трибуна Хлебороба", за час дружной работы было изготовлено семьдесят свечей разного объема. В ближайшее время они будут отправлены нашим бойцам. Ранее работниками центра были собраны средства и приобретены две печи-буржуйки, которые уже переданы на фронт.



Александра Бахтина
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